¡ÚÆÃ½¸¡Û»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡ª°ËÆá»ÔÌ±Ç®°¦¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥íー¥á¥ó¡×À¸³¶¸½Ìò90ºÐ¤ÎÎÁÍý¿Í¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
¸©Æâ¤Ë¤ÏÍÌ¾¤Ê¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¿®½£¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÈÀç¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÁÍý¿Í¤¬¼õ¤±·Ñ¤°°ËÆá¤Î¡¢¥¢¥ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
èß³Ú¡¡ÀµÌÚ¶âÆâ±Ò¤µ¤ó
¡Ö¥íー¥á¥ó¤Ï°ìÈÖ°ìÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ç¤¹ »ä¤Î¡£¡×
°ìÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÎÁÍý¤È¸þ¤¹ç¤¦―¡£¤½¤Î¿Í¤òÎÁÍý¿ÍÃç´Ö¤Ï¤³¤¦¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥íー¥á¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡ÖÀç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö90ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸½Ìò¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÈÀç¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¡¢Ä¹Ç¯¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ä¡ª
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°ËÆáÃÏ°è¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¢¡Ö¥íー¥á¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¤è¤¦¤Ç¾Æ¤¤½¤Ð¤Ç¤Ê¤¤¡Ä¡£¥íー¥á¥ó¤ÏÍÓ¤ÎÆù¡á¥Þ¥È¥ó¤ÈÌîºÚ¤òßÖ¤á¡¢¤½¤³¤Ë¾ø¤·¤¿ÌÍ¤ò²Ã¤¨¤¿°ËÆáÃ«ÆÈ¼«¤ÎÎÁÍý¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¾Æ¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤È¡Ö¥¹ー¥×É÷¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¤âÌ¤Íè¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÊ¸²½Ä£¤¬Áª¤Ö¡Ö100Ç¯¥Õー¥É¡×(ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ)¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢°ËÆá»ÔÌ±Ç®°¦¥°¥ë¥á¤Ç¤¹¡ª
°ËÆá»ÔÌ±
ÉãÌ¼¡Ö¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡£¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤¤¤¦¤«ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë²û¤«¤·¤¤Ì£¡×
°ËÆá»ÔÌ±
²ÈÂ²Ï¢¤ì¡Ö¥½¥¦¥ë¥Õー¥ÉÅª¤Ê¡×
°ËÆá»ÔÌ±
¡Ö¥íー¥á¥ó¤È¤Ï »ä¤¿¤Á¤Ï¥íー¥á¥ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ËÆá»Ô¤Î°ËÆáÅì¾®³Ø¹»¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ø¹»¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â¡¢Æ²¡¹¤È¡Ö¥íー¥á¥ó¡×¤ÎÊ¸»ú¡ª¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤Î¥Æ¥ó¥È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ª¡©
°ËÆá¥íー¥á¥ó¥º¥¯¥é¥ÖÅâß·ÀµÌé²ñÄ¹
¡Ö°ËÆá¥íー¥á¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¤Ç¥íー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ÎÅ¹¼ç²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×
°ËÆá¥íー¥á¥ó¥º¥¯¥é¥Ö»öÌ³¶É¡¡ËÒÅÄ½ß»Ö¤µ¤ó
¡Ö¡Ê²ÃÌÁÅ¹¤Ï¡Ë¸½ºß25¤Ç¶¨ÎÏ²ÃÌÁÅ¹¤¬°û¿©¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ÆÁ´Éô¤Ç40¤°¤é¤¤¡×
¥íー¥á¥ó¤ÎÉáµÚ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Ê¤É¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë°ËÆá¥íー¥á¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥ó¥Ðー10¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê300¿©¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä16¶Ì¡¢¤ª¤è¤½20¥¥í¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÆÚÆù¤â15¥¥íÄ´Ã£¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥íー¥á¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤Ç¸¦µæ¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¼¡¡¹¤È¡Ê¾®Ãæ³ØÀ¸¡Ë¡Ö¥íー¥á¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥íー¥á¥ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
½÷»ù
¡Ö¥íー¥á¥ó3¤Ä¡×
¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ê¤É¥á¥Ë¥åー¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ëÃæ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¥íー¥á¥ó¤òÁª¤ó¤À3¿ÍÁÈ¡£
½÷»ù
¡ÖºÇ¶á¥íー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥íー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥íー¥á¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¢¤Ëµë¿©¤Ë½Ð¤ë¤«¤é ¤¤ç¤¦¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Êµë¿©¤Ï¡Ë¤³¤ì¤È»÷¤¿´¶¤¸¤ÎÌ£¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
»Ò¤É¤â¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥íー¥á¥ó¡×¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÈÀç¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅª¤ÊÎÁÍý¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êèß³Ú ¿ßË¼ ¡Ë
ÀµÌÚ¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤¤ÂçÀ¹¤ê2¤ÄÉáÄÌÀ¹¤ê1¤Ä¡×
°ËÆá¤ÎÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ÈÀç¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀµÌÚ¶âÆâ±Ò¤µ¤ó¡¢90ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥íー¥á¥óÎÁÍý¡Ë¡Ö¾Æ¤¤½¤ÐÉ÷¡×¤È¡Ö¥¹ー¥×É÷¡×2¼ïÎà¤¢¤ë¥íー¥á¥ó¡¢ÀµÌÚ¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹ー¥×É÷¡×¤Ç¤¹¡£
èß³Ú ÀµÌÚ¶âÆâ±Ò¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤Í¥íー¥á¥ó¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¤Ç ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤¬¿®¾ò¤Ë¤·¤Æ¤Í ¤À¤«¤éÌ£¤ÏÇö¤á¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ£¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡×
°ËÆá»ÔÁ°¸¶¤Ë¤¢¤ë¿©Æ²¡Öèß³Ú¡×¡£ÀµÌÚ¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ç¤¹¡£
³«Å¹¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¥íー¥á¥óÌÜÅö¤Æ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÒ¤â¡£
°ËÆá¤«¤é µÒ¡Ö¡Ê¿©¤Ù¤Æ¡Ë¹¥¤¤Ç¤¹ ¡×
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËÌÍ¤ò¤¹¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
°ËÆá¤«¤é µÒ
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥´¥ÞÌý¾¯¤·¤È¿Ý¤ò¤«¤±¤ÆÌ£¸«¤Æ¥½ー¥¹¾¯¤·Æþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ£¤Ë¤·¤Æ ¤½¤ì¤Ç¤¢¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥È¥¦¥¬¥é¥·¡×
¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÅ¹¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢µÒ¤¬¡¢»×¤¤»×¤¤¤ËÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¼«Ê¬Î®¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¥íー¥á¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤¹¡£
Q¤É¤¦¤¤¤¦Ì£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«
°ËÆá¤«¤é µÒ¡Ö¤³¤ìÆÈÆÃ¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡© ¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¡×
¢ö¾®¸ý¼Â¿©¡¦¥íー¥á¥ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¦ÌÍ ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÌÍ¤Ç¤¹¤Í¡¦ÍÓ ½¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡¦Ì£ÊÑ¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤â°ìÈÖºÇ½é¤ÎÌ£¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê ¤¤¤Ç¤¹¤Í ¤ä¤µ¤·¤¤¥¹ー¥×
ÊÂÀ¹¤ê¤Ç700±ß¡£¥Þ¥È¥ó¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤âÀµÌÚ¤µ¤ó¤ÏÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥íー¥á¥ó¤¬¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢öÆó¿ÍÁÈ ±¦¡Ö¹â¹»»þÂå¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¡£¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç ¤³¤³¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÄ¶ÂçÀ¹¤ê¤È¤« ¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
Q°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¡×
¢öÆó¿ÍÁÈ º¸¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È ¿©¤Ù¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡×
¢öÆó¿ÍÁÈ ±¦¡Öº£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í ¿©¤Ù¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤³¤ÎÂç¾¤¬½¤¹Ô¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦èßÎ¤ ¤½¤³¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è Ì£¤Ï»÷¤Æ¤ë¡×
¡ÈèßÎ¤¤ÎÌ£¡É¡¢°ËÆá»Ô¤Î¡ÖèßÎ¤¡×¤Ï¥íー¥á¥óÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¡£
¥íー¥á¥óÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢°ËÆ£ÏÂÐ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤ËÃæ²ÚÌÍ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þÃ¯¤â¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÍ¤ò¾ø¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ï¾¼ÏÂ30Ç¯º¢¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¥íー¥á¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀµÌÚ¤µ¤ó¤Ï24ºÐ¤Îº¢¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¹Ô¡£¥íー¥á¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ç¤·¤¿¡£
¥íー¥á¥óÀ¸¤ß¤Î¿Æ¸Î¡¦°ËÆ£ÏÂÐ¡¤µ¤ó¡£
·ëº§¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¤ò¹Í¤¨¤¿ÀµÌÚ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¡£»Õ¾¢¤ÎÅ¹¤«¤é°ìÊ¸»ú¤â¤é¤¤¡Öèß³Ú¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»Õ¾¢¤È¶Ä¤¤¤À°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢18Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
èß³Ú ÀµÌÚ¶âÆâ±Ò¤µ¤ó
¡Ö¥íー¥á¥ó¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¤È¤½¤ì¤¬»Õ¾¢¤Î»à¤Ë¤ß¤ä¤²¤Ç¤¹¡×
Q»Õ¾¢¤Ï¶õ¤«¤é²¿¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë»Õ¾¢¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÀµÌÚ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£
èß³Ú ÀµÌÚ¶âÆâ±Ò¤µ¤ó
¡ÖÃå¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£ À¸³¶¸½Ìò ¡×
ÀµÌÚ¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¤òÍ§¿Í¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
èß³Ú ÀµÌÚ¶âÆâ±Ò¤µ¤ó
¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤Æ¤ß¤Æ 95ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡É¤ª¤¸¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¹Ô¤¯¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡É¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜË¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ»¤ÇÀ¸¤¤¿¤Ç¤Í¡×
¡Ö¥íー¥á¥ó¡×¤È¶¦¤Ë66Ç¯¡£ÀµÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤·¤¿¤â¡¢Ä´Íý¾ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£