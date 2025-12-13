ÅÄÃæÊË½êÂ°¥ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÇÆÀÅÀÎÌ»º¤¹¤ë¾åÅÄåºÀ¤¤Ë´Ø¿´¤â¡Ä¡Ä¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î¥ê¡¼¥°¥ì¥Ù¥ë¤òÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ëµó¤²¤ë
Ä¾¶á2»î¹ç¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐBIG6¤¬Â³¤¤¤¿¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î2»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß16°Ì¤È¹ß³Ê·÷¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¥´¡¼¥ë¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ì¥á¥Á¥ã¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤êÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØLeedsLive¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢15Æü¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¾åÅÄ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¤Ï15»î¹ç¤Ç18¥´¡¼¥ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥»¥ë¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¾åÅÄ¤Î¶¯¤ß¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÀ¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ËÍ¥¤ì¡¢ÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¾ï¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤é¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¢¥¦¥Ù¥¹¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¤³¤³¤ÇÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿FW¤À¡£Á°¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ï¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó¤Ë34¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤â¡¢°ÜÀÒÀè¤Î¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¤Ç¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤¤¤¨¤Ð¾åÅÄ¤ÎÁ°Ç¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë23¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒÀè¤Î¥ß¥é¥ó¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ïº£¸å¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£