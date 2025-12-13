¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥À¥Ó¥É¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°Ì´¤ÎÌë¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤«¤é°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤2014WÇÕ½à·è¾¡¡¦¥É¥¤¥ÄÀï¤ÎÈá·à¡Ö²¿½µ´Ö¤âÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤°Ì´¤À¤í¤¦¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2014WÇÕ¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë1-7¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Í¥¤¥í¥ó¤Î»´·à¡Ù¤À¡£
³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÇÔËÌ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·Ð¸³¤·¤¿1¿Í¤Ç¤¢¤ëDF¥À¥Ó¥É¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ï¡¢²¿¤«·î¤âÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëºÇ°¤ÎÇÔËÌ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öº£¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇ°¤ÎÌë¤À¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç1-7¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿É¤¯¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤¢¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¤â0-3¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡Ø¤³¤³¤«¤éµÕÅ¾¤¹¤ë¤¾¡Ù¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏÄÀ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»×¤¤¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»î¹ç¤Ï²¿¤«·î¤â°Ì´¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ëÇÔËÌ¤À¤Ã¤¿¡£²¿½µ´Ö¤âÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¹Í¤¨¤À¡£¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¡Ê¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
2014WÇÕËÜÈÖ¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¿Ê²½¤¹¤ë²¤½£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£
Where were you in 2014 when Germany scored SEVEN?#FIFAWorldCup #OTD pic.twitter.com/zUuQrll6Ha— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2024