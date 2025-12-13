ÆüËÜ¤Î¼ã¤Âç·¿FW¸åÆ£·¼²ð¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤Ë½êÂ°¸µ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡©¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢µî¤Ã¤¿»þ¤È¤ÏÈà¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
13Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤È¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤òÁ°¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë20ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤À¡£
¸åÆ£¤Ï½ÐÈÖ¤òµá¤á¤Æ¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï5¥´¡¼¥ë¡¢¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³èÌö¤«¤éÀè·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È»Ø´ø´±¥Ù¥¹¥Ë¥¯¡¦¥Ï¥·¤â¸åÆ£¤Î³èÌö¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥óÀï¤òÁ°¤Ë¸åÆ£¤ÎÄ´»Ò¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Ï¥·¤Ï¡¢º£Åß¤ÎÉüµ¢¤â´¿·Þ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê1·îÉüµ¢¤Ê¤é¡ËÈà¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤è¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¸åÆ£¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢µî¤Ã¤¿»þ¤È¤ÏÈà¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ê¡ØVoetbal Primeur¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸åÆ£¤ÎÎ®½Ð¤ÏÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Íèµ¨¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î1ÈÖ¼êFW¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£191cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¸åÆ£¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤ÊFW¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÃå¡¹¤ÈÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£