38ºÐ¶á¤Å¤¯¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤½ÐÍè¤ë¤«¡¡ËÜ¿Í¤Ï2026WÇÕ¤Ë¶½Ì£¤â¡ÖÃ¯¤â¤¬¤¢¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÎÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026WÇÕ¤Ø¤Þ¤ÀÂåÉ½¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬FW¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤À¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï2022Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¹½ÁÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ù¥ó¥¼¥Þ¼«¿È¤ÏWÇÕ¤Øµ¤»ý¤Á¤Î½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢º£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î1ÈÖ¼ê¤À¡£Â¾¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥à¡¢¥é¥ó¥À¥ë¡¦¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤â¹µ¤¨¡¢¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤òÃæ±û¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¸½¾õ¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê©¡ØFoot Mercato¡Ù¤â¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ÎÂåÉ½Éüµ¢°Æ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤â62%¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ÏÂåÉ½¤ËÉÔÍ×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢WÇÕ¤ØÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥Æ¥å¥é¥à¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ï²ø²æ¤¬¤Á¤Ç¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Ï¤Þ¤À100%¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¹¥Ä´¤Î¥Þ¥Æ¥¿¤âº£¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¤Î¾ò·ï¤À¡£
¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï12»î¹ç¤Ç11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï74Àï49¥´¡¼¥ë17¥¢¥·¥¹¥È¤È¸«»ö¤À¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥Õ¥¡¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤â¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ê¤ª¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇ¹â¤Î9ÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Í¡£¥«¥ê¥à¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÎ¾Êý¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥«¥ê¥à¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤Ïº£¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½ë¤µ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Èà¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
Á°Àþ¤ËÉé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤â¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á°Àþ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢º£¤Ç¤âWÇÕ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤½ÐÍè¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£