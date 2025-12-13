¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Î¹¥±é¤Ç¡Ö¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¤³¤À¤ï¤ë¤Û¤É¡Ä¡×È¿¶Á¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¡¡1Ç¯¤òÁí³ç¤·¡Ö¤è¤¯¤¾´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡2026¡ØFlower¡Ù¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¤ò¹¥±é¡£¡ÖºÙ¤«¤¤´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤»ÅÁð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¤³¤À¤ï¤ë¤Û¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÇÀ¨¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤òÁí³ç¤·¡Ö¤¢¤Þ¤êÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤â¤»¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Áö¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤¾´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²Æì¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö½éÂÎ¸³¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ç¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
