¡Ö¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¡¡¤±¤¬¤Ê¤·¡¡Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è
¤±¤µ¡Ê13Æü¡Ë¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿ùÊÂ¶èËÜÅ·¾Â¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤òÄ¾¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾Áàºî¤ò¸í¤êÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡Ö¹Í¤¨»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
