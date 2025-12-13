Æý¤¬¤ó¤Ç¼º¤Ã¤¿¶»¡¢¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Î¡Ö°åÎÅ¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¡×¤ÇºÆ¸½¡Ä´µ¼Ô¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡Æý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆýÎØÆýÆ¬¤ò¡Ö°åÎÅ¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¤ÎÂÀÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê£µ£·¡Ë¡£¡Ö¼«¿®¤ò²óÉü¤·¡¢ÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¡£Æý¤¬¤ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®ÃÓÍ³µ¡Ë
¡¡Æ±»ÔÀÄÍÕ¶è¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Ü½Ñ¼¼¡£¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆýÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤ò´µ¼Ô¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢£µ£°¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¤«¤éÈ©¤ä¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎÆýÆ¬¤Ë¹ç¤¦¿§¤òÁª¤Ö¡£ÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¿Ë¤Ç¿§ÁÇ¤òÆþ¤ì¡¢ÆýÎØ¤äÆýÆ¬¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó£³»þ´Ö¡£Ìó£²¤«·î¸å¤ËºÆÅÙ»Ü½Ñ¤·¤Æ¿§ÁÇ¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤È¡¢£³Ç¯ÄøÅÙ°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¼º¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡£»Ü½Ñ¸å¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë´µ¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ÇÆýÎØÆýÆ¬¤òºÆ·ú¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤Ï¼ê½Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤ä°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ç´Ç¸î»Õ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦°åÎÅ¹Ô°Ù¤À¡£¡Ö¼£ÎÅÃæ¤Ë¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¤«¤â¡×¡£¼«¿È¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡¡½õ»º»Õ¤È¤·¤Æ»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿£´£µºÐ¤Î»þ¤ËÆý¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¶À¤ò¸«¤Æº¸¤ï¤ÉÕ¶á¤Ë¥Ó¡¼¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê²ô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏÆý¤¬¤ó¡£¡Ö¤ï¤¿¤·»à¤Ì¤Î¡©¡×¡Ö¶»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡£·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¹¬¤¤¡¢ÆýË¼¤ÎÅ¦½Ð¤Ê¤¯¼ê½Ñ¤Ç¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢£±£°Ç¯´Ö¤ÎÉþÌô¤Ç´²²ò¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ®ÉÂÃæ¤ÏºÆÈ¯¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢³Ø²ñ¤ä´µ¼Ô¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤ÆÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¡¢°ìÉôÀÚ½ü¤ÇºÑ¤ó¤À¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤Î°åÎÅ¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ÇÌÓ¤¬È´¤±¤¿´µ¼Ô¤âÍøÍÑ¤¹¤ë»Ü½Ñ¤À¡£ÉáÃÊ¤Î¼êÆþ¤ì¤¬³ÊÃÊ¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¡¢ºÂ³Ø¤ä¼Âµ»¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÅìµþ¤ÎÀìÌç¥³¡¼¥¹¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆýÎØÆýÆ¬¤Î¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸Æý¤¬¤ó´µ¼Ô¤È¤·¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë½é¤á¤Æ»Ü½Ñ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£¹Îã¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹âÌÚ¤Þ¤æ±¡Ä¹¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢¼£ÎÅ¤òÁ°¸þ¤¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¸å²¡¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï»Ü½Ñ¤ÎºÝ¤Ë¼«¿È¤ÎÆ®ÉÂ·Ð¸³¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¡Ê£°£¸£°¡¦£µ£µ£µ£°¡¦£³£·£¸£´¡Ë¤Ø¡£
