¾±»ÊÃÒ½Õ¡¡ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¤È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯ÈäÏª¡¡¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¸ø³«¥é¥¤¥Ö
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¤ªÃë¤Î¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤¬ËÜÆü11»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ£ËÜ¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ÏÆ£ËÜ¤È¾±»Ê¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë´ÊÃ±ÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£11·î29Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¡supported¡¡by¡¡¥ï¥Ã¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈÖÁÈ½é¤á¤Æ¤Î¸ø³«À¸¥é¥¤¥Ö¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ïñ»Ò¤ò³§¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´Ý»³¡¦ËÜÊÂ¤´É×ºÊ¤Î¥±¥ó¥«ËÖÈ¯¡ª¡©º£°æÍã¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÈëÏÃ¡¡¥ß¥¥Æ¥£À¸²ÎÈäÏª¡¡ËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò°ìµó¸ø³«¡ªÀ§Èó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£