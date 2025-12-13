¡È¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¿ôÉ´±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò»È¤¦Í§¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤È¤Ï¡§¼èÆÀ¾ò·ï¤È¿³ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ï°ìÈÌ¥«ー¥É¤Î¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¡¢Ç¯²ñÈñ¤¬¿ôÀé±ß¤«¤é2Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ìÄê³Û°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤ÇÇ¯²ñÈñ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê°ÂÄê¼ýÆþ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Ò¥¹¥È¥êー¡Ê¥«ー¥É¤ä¥íー¥ó¤ÎÍøÍÑÍúÎò¡Ë¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢²áµî¤Î±äÂÚ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¿³ºº¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤òÃÙ±ä¤Ê¤¯Â³¤±¤¿²ñ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê¾·ÂÔ¡Ë¤òÁ÷¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤Î¥«ー¥ÉÍøÍÑ³Û¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¾¯³Û·èºÑ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ç·×¶â³Û¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡ÖÍøÍÑ¼ÂÀÓ¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡© ÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤Î°ã¤¤
°ìÈÌÅª¤Ë¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¥«ー¥É¤è¤ê¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤äÊä½þ¤¬¼ê¸ü¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¥«ー¥É¤è¤ê¤âÊä½þÆâÍÆ¤äÊä½þ³Û¤¬ÂçÉý¤Ë¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¥«ー¥É¤â¤¢¤ê¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤Î´Ô¸µÇÜÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥«ー¥É¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î¥«ー¥ÉÍøÍÑ³Û¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥µー¥Ó¥¹¿å½à¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÇ¯²ñÈñ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¯³Û·èºÑ¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ì¤Ð¡È¼ÂÀÓ¡É¤Ë¤Ê¤ë――Í§¿Í¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¡¢Í§¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿ôÉ´±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÍøÍÑ¼ÂÀÓ¡×¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤¤Á¤ó¤È»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿®ÍÑÍúÎò¡×¤â½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¾¯³Û¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ»ÙÊ§¤¤¤ò³Î¼Â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¼Ô¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Î¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÏÇ¯´Ö¤ÎÍøÍÑ³Û¤¬°ìÄê´ð½à¤òÄ¶¤¨¤¿²ñ°÷¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¥«ー¥É¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ò·ï¤Ë¶á¤Å¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼ÂÀÓ¤Å¤¯¤ê¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ä¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¤Û¤È¤ó¤ÉÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢Êä½þ¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤Ë¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á¡§¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡È»È¤¦¿Í¡É¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¼¡Âè
¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô½ý³²ÊÝ¸±¤ä¶õ¹Á¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¥¶ø¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¥«ー¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤ÐÇ¯²ñÈñ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¥«ー¥ÉÆÃÅµ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¾å°Ì¥«ー¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾¯³Û·èºÑ¤Þ¤Ç¥«ー¥É¤Ë½¸Ìó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í§¿Í¤¬¾¯³Û¤Ç¤â¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¾ò·ï¤äÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍøÍÑÌÜÅª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯²ñÈñ¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥«ー¥É¤Ê¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー