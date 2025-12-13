47ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Ç¡ÖÇ¯¼ý700Ëü±ß¡×¤òÃ£À®¡ª ¤Ç¤âÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌ³°÷¤Ã¤Æ¹âÇ¯¼ý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ñ¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¹ñÀÇÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ê¬Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¹ñÀÇÄ£Ä´ºº¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô5137Ëü¿Í¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤êÌó478Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·ºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤ÏÃËÀÌó587Ëü±ß¡¢½÷ÀÌó333Ëü±ß¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï40ºÐÂå¸åÈ¾¤ÇÌó540Ëü±ß¡¢ÃËÀ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È663Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
µëÍ¿³¬µéÊÌÊ¬ÉÛ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢µëÍ¿Áí³Û700Ëü±ß¤ÏÃËÀ¤Î¾å°Ì¤«¤é25¡ó¤°¤é¤¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢47ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬Ç¯¼ý700Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
40ºÐÂå¤ÇÇ¯¼ý700Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤ÏÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àè¤Û¤É¤Î¹ñÀÇÄ£Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î6.2¡ó¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤ÈÃËÀ¤Ç¤ÏÌó10¡ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê10¿Í¤Ë1¿Í¤°¤é¤¤¤¬Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¸ù½øÎó¤¬»Ä¤ëÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏÇ¯¼ý¤¬¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄêÇ¯Á°¤Î50ºÐÂå¸åÈ¾¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢40ºÐÂå¸åÈ¾¤«¤é50ºÐÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î¾º³Ê¡¦¾ºÇ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤«¤é1000Ëü±ß¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¹ñÀÇÄ£Ä´ºº¤ÏÌ±´ÖµëÍ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Î¥Çー¥¿¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤ÏÇ¯¸ù½øÎó¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ë¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸øÌ³°÷¤Ë¤Ï¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÈÃÏÊý¸øÌ³°÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÁíÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÃÏÊý¸øÌ³°÷µëÍ¿¼ÂÂÖÄ´ºº·ë²ÌÅù¤Î³µÍ×¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ÁíÌ³¾ÊÄ´ºº¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎµëÍ¿¥Çー¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÁíÌ³¾ÊÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ô¼êÅö¤â´Þ¤ó¤ÀÃÏÊý¸øÌ³°÷°ìÈÌ¹ÔÀ¯¿¦¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿·î³Û¤Ï40Ëü2761±ß¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤¬Ê¿¶ÑµëÍ¿·î³Û¤Î4.60¥ö·îÊ¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯´ÖµëÍ¿Áí³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢40Ëü2761±ß¡ß¡Ê12¥ö·î¡Ü4.60¥ö·î¡Ë¡áÌó668Ëü±ß¤È»î»»²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý478Ëü±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤µëÍ¿¿å½à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢47ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÇÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Î¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¿å½à¤È¹Í¤¨¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Ç¤âÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸øÌ³°÷¤ÏµëÍ¿¿å½à¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ßÄ¶¤Î¤è¤¦¤Ê¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉôÄ¹¡¦²ÝÄ¹¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¥â¥Ç¥ëÄÂ¶â¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢ÉôÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢50ºÐ¤ä45ºÐ¤Î²ÝÄ¹¤Ç¤âµëÍ¿Áí³Û¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤ËÌÜ¤ò°Ü¤·¤Æ¤â¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ëµëÍ¿¤Ç¤Ï¡¢ÉôÄ¹¡¦¼¡Ä¹¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë³Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä¸©Ä£¤È¤¤¤Ã¤¿¹°è¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤Ø¤ÎÆ»¤Ï³«¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤â¸øÌ³°÷¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î¾ºÇ¤¡¦¾º³Ê¤¬É¬Í×¤Ê¾ò·ï¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
47ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÇÇ¯¼ý¤¬700Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤Ï¹â¤¤Ç¯¼ý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸øÌ³°÷¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ê¤É¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÄã¤¤¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢40ºÐÂå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤ÎÇ¯¼ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¸å´ÉÍý¿¦¤Ê¤É¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤¬À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
