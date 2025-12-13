¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤¬¡È¹â¹»Ìµ½þ²½¡É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ì¾®!? À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×¡Ö²þ°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô¡Ä¡Ö½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²òÀâ
¹â¹»Ìµ½þ²½¤È»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬½¼¼Â
2024Ç¯10·î¤«¤é¡¢»ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¡Ê18ºÐÅþÃ£¸å¤ÎºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¹â¹»À¸1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û12Ëü±ß¡Ë¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤âÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÄí¤¬¼õµë²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ùµë³Û¤¬·î³Û3Ëü±ß¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿»ÒÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤â¼ê¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢¶ö¿ô·î¡Ê2·î¡¢4·î¡¢6·î¡¢8·î¡¢10·î¡¢12·î¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°2¥ö·îÊ¬¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î»Ù±ç³Û¤¬Ç¯´Ö45Ëü7000±ß¡Ê»äÎ©¹â¹»¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¼ø¶ÈÎÁÁêÅö¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤È¤Ï
ÉÞÍÜ¹µ½ü¤È¤Ï¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î¿ÆÂ²¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢°ìÄê³Û¤ò½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤¤¤ÆÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
16ºÐ°Ê¾å19ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¡Ê°ìÈÌ¤Î¹µ½üÂÐ¾ÝÉÞÍÜ¿ÆÂ²¡Ë¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç¤Ï38Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ç¤Ï33Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢15ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Ë¤è¤ë¸½¶âµëÉÕ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö15ºÐ°Ê²¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹â¹»À¸Ç¯Âå¤âÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò½Ì¾®¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬2Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤È²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á
¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ç¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤â¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö»ä¤¬½Ì¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Í¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤ÇËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¡Ö2Ç¯Á°¤Ë¸¡Æ¤»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Î°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë½Ì¾®¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÂç¹Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¤¬38Ëü±ß¤«¤é25Ëü±ß¤Ë¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¤¬33Ëü±ß¤«¤é12Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤Î½êÆÀ³ä¤ÎÀÇ³Û¤Ï¡¢°ìÎ§10¡ó¤Ç·×»»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹µ½ü³Û¤¬21Ëü±ß¡Ê33Ëü±ß－12Ëü±ß¡Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁýÀÇ³Û¤Ï2Ëü1000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü³Û½Ì¾®¤Ï13Ëü±ß¡Ê38Ëü±ß－25Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÇÎ¨10¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï1Ëü3000±ß¡¢ÀÇÎ¨20¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï2Ëü6000±ß¤ÎÁýÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÀÇÎ¨10¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÌó3Ëü4000±ß¡¢ÀÇÎ¨20¡ó¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇÌó4Ëü7000±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤ÇÇ¯´Ö12Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¤Ë¤è¤ëÁýÀÇ³Û¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ3Ëü±ßÂæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤Çº¹¤·°ú¤¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤À¤ÂÓ¤Û¤É²¸·Ã¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Â¿¾¯¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡ÖµëÉÕ¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÀÇ¶â¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
»ùÆ¸¼êÅö¤Î¹â¹»À¸¤Ø¤Î³È½¼¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Î½Ì¾®¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢²¸·Ã¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¤Ï¤Þ¤À¶¨µÄÃæ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎµÄÏÀ¼¡Âè¤ÇÊý¸þÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±çºö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·èÃå¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
