85ºÐ¤Î¿Æ¤¬¡ÖNISA¤òÊÝÍ­¤·¤¿¤Þ¤Þ¡×Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛÅö¶â¤¬¡Ö·î5Ëü±ß¡×Æþ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡ÈNISA¤Î¤Þ¤ÞÁêÂ³¡É¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÈó²ÝÀÇ¤Î²¸·Ã¡×¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

NISA¸ýºÂ¤¬ÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
NISA¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ¾µÁ¿ÍËÜ¿Í¤ÎÆÃÎã¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Èó²ÝÀÇ¤Î°·¤¤¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÈïÁêÂ³¿Í¤Î¡ÖNISA¸ýºÂ¤ò°ú¤·Ñ¤°¡×¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë»àË´¤ÎÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢NISA¸ýºÂ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤¢¤ë³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï²ÝÀÇ¸ýºÂ¡Ê°ìÈÌ¸ýºÂ¤äÆÃÄê¸ýºÂ¡Ë¤Ø°Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°Ü´É¤¬´°Î»¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î»ñ»º¤òÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£NISA¤Î¡ÖÈó²ÝÀÇ¤ÎÏÈ¡×¼«ÂÎ¤ÏËÜ¿Í¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ»º¤Ï¡¢²ÝÀÇ¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÂ³¿Í¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
NISA¸ýºÂ¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¡ÖÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î²ÝÀÇ¸ýºÂ¡Ê°ìÈÌ¸ýºÂ¤Þ¤¿¤ÏÆÃÄê¸ýºÂ¡Ë¤Ø°Ü¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î²ÝÀÇ¥ëー¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÛÅö¶â¤Ï¡¢»ÙÊ§´ð½àÆü¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»àË´Á°¤Ë¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÛÅö¶â¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»àË´¸å¤Ë¸¢Íø¤¬È¯À¸¤·¤¿Ê¬¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NISA¸ýºÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Î»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ìÁêÂ³ºâ»º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³È¯À¸»þ¤Î»þ²Á500Ëü±ßÊ¬¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î500Ëü±ß¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨ÁêÂ³¸å¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï»àË´»þ¤Î²Á³Ê¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
NISA¸ýºÂ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
NISA¸ýºÂ¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤¬¼êÂ³¤¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë°ìÍ÷¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇNISA¸ýºÂ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¼êÂ³¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¼êÂ³¤¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³»þ¤Ë³ô¼°¤Ê¤É¤òÇäµÑ¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ»þ¤Î²Á³Ê¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³»þÅÀ¤Î»þ²Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¸å¤Ë³ô¼°Åù¤òÇäµÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿»ñ¶â¤ò»È¤¤¡¢ÁêÂ³¿Í¼«¿È¤ÎNISA¸ýºÂ¤Ç²þ¤á¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¿·¤¿¤ÊÇã¤¤ÉÕ¤±°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
NISA¸ýºÂ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Î¸úÎÏ¤ò¼º¤¦¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞNISA¸ýºÂ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤¬NISA¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌÃÊÁ¤ò¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¼êÂ³¤¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Î½àÈ÷¤¬¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ò±ß³ê¤Ë¤·¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ NISAÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È
¼¹É®¼Ô : ÃÝ²¼¤Ò¤È¤ß
FP2µé¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷1¼ï