¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï£··î¤Þ¤Ç»ÄÎ±¤¹¤ë¡×¥ì¥Ã¥º¸µ£Ç£Í¤¬Â¾µåÃÄ¤Î£Ç£Í¤é¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÆâÉô¾ðÊó
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤¬²¿ÅÙ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ì¥Ã¥º¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç£Ç£Í¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï£Í£Ì£Â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ã£Â£Ó¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡¡£È£Ñ¡×¤Ç¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÉô¾ðÊó¤ò·ãÇò¡£¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Î£Ç£Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê³ÍÆÀ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ÏË¡³°¤Ê³Û¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËË¡³°¤À¡£¤³¤³£²Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Åê¼ê¤Ê¤éÅöÁ³¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç²¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«ÁêÅö¤ÊÄ´ºº¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤ò²¹Â¸¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¼é¤ë¤À¤í¤¦¡££··î¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç·ÀÌó¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡££··î¤Þ¤Ç¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â£±£³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£±¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ºÇ¶¯Åê¼ê¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£×£Í¡ËÁ°¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¾ðÊó¤¬Éâ¾å¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬ÉÃÆÉ¤ß¤À¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£