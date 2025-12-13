ÀÄ¿¹¸©µÄ²ñ¡¢Äê¿ô£²¸º¤Ç¡Ö£´£¶¡×¤Ë¡Ä£²£·Ç¯¤Î¼Â»ÜÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÀÄ¿¹¸©µÄ²ñ¡ÊÄê¿ô£´£¸¡Ë¤ÎÄê¿ô¤È¶è³ä¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¤òµÄÏÀ¤¹¤ëµÄ°÷Äê¿ôÅù¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ï£¸Æü¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¸«Ä¾¤·¸å¤ÏÄê¿ô¤ò¡Ö£²¸º¡×¤Î£´£¶¤È¤·¡¢¸½ºß¤Î¶è³ä¤ê¤Ç£·¤«½ê¤¢¤ë£±¿Í¶è¤ò¹õÀÐ»Ô¶è¤Î£±¤«½ê¤Î¤ß¤È¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Î¸©µÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç¾òÎã²þÀµ¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£°£²£·Ç¯£´·î¤Î¸©µÄÁª¤Ï¿·¤¿¤Ê¶è³ä¤ê¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Áªµó¶è¿ô¤Ï£±£¶¤«¤é£±£³¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÄÅ·Ú·´¤ÈÀÄ¿¹»Ô¤ò¹ç¶è¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»°¸Í·´¶è¤À¤Ã¤¿³¬¾åÄ®¤òÈ¬¸Í»Ô¤È¹ç¶è¤·¡¢Èô¤ÓÃÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤·¤¿¡£Áªµó¶èÊÌ¤ÎÄê¿ô¤Ï¡¢¸Þ½êÀî¸¶»Ô¶è¤È»°¸Í·´¶è¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£±¸º¤È¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤¬Åê¤¸¤ë£±É¼¤Î²ÁÃÍ¤ËÁªµó¶è¤´¤È¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤ë¡Ö£±É¼¤Î³Êº¹¡×¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç½¾Íè¤ÎºÇÂç£²¡¦£³£¹ÇÜ¤«¤é£±¡¦£¶£³ÇÜ¤Ë½Ì¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£²£°Æü¤Î¸¡Æ¤°Ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÅÄÃæ½çÂ¤°Ñ°÷Ä¹¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¤¬¹õÀÐ»Ô¶è°Ê³°¤Î£±¿Í¶è¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î£±¿Í¶è¤Î²ò¾Ã¤òµá¤á¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·À¯Ì¤Íè¤È¶¦»ºÅÞ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²þÀµ°Æ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÎ»¾µ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£±¿Í¶è¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤è¤¦ºÆÅÙ°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¸å¡¢¿·À¯Ì¤Íè¤Îº£Çî¸©µÄ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ë±þ¤¸¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾òÎã²þÀµ¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¡Ö»þ´ÖÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡££±¿Í¶è¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤ËÌÀ³Î¤Êº¬µò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢½¤Àµ¤â²¿²ó¤â½Å¤Í¤¿¡£¿È¤òÀÚ¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²áÄø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£