¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢GG¾Þ»°ÎÝ¼ê¥¬¥ë¥·¥¢¤È·ÀÌó±äÄ¹¡¡¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤È2030Ç¯¤Þ¤Ç»°Í·´Ö¥³¥ó¥Ó·ÁÀ®¤Ø
¢¡ º£µ¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡õGG¾Þ¤ÈµÞÀ®Ä¹¤Î25ºÐ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12Æü¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤È2030Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤Ï5Ç¯Áí³Û5750Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¡¢2031Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï2022Ç¯¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï160»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.286¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢74ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¡¢OPS.800¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÏºòÇ¯¤Ë¤â¥¹¥¿¡¼Í··â¼ê¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤È2037Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î11Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¥³¥ó¥Ó¤Ïº£¸å¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¤Î»°Í·´Ö¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£