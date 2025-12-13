¡Ö¤¨¡¢Âç¾æÉ×¡©¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¼ð¤ì¤Æ¤ë¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅ¾Íî¤ÎLiSAàÉé½ý¼Ì¿¿á¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÍî¤Á¤¿»þ¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤Èµ¤¸¯¤¤¡¢Æ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
±¦ÏÓ¤Î°ìÉôÊ¬¤¬°ÛÍÍ¤Ë¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¡Ä
¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î²Î¼ê¤ÎLiSA¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿àÄË¡¹¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£ÆüÍî¤Á¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¡¤á¤Á¤ã¼ð¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢±¦ÏÓ¤Î°ìÉôÊ¬¤¬°ÛÍÍ¤Ë¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÄË¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî¤Á¤¿»þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿ÏÓ¤¬ÌëÃæ¤Ë¤á¤Á¤ã¼ð¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ï±¦ÏÓ¤Ç¥Þ¥¤¥¯»ý¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤½¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎä¤ä¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ëïªµä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÕ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¼£¤Ã¤¿¡Å¡ª¡¡ÀÄ¥¿¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Å¡ª¤¹¤´¤¤¡×¤È¸µµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤á¤ÎÎäµÑ¤¬¸ú¤¤Þ¤·¤¿¤Í ¶¯¤¤¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍî¤Á¤¿»þ¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî¤Á¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢ÏÓ¤â¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥±¥¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤Èµ¤¸¯¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁá¤¯¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤¨¡¢Âç¾æÉ×¡©¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¼ð¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£