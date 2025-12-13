Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë­à¿¿¹È¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹­á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà¡Ê2015Ç¯»£±Æ¡Ë

¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¸ª½Ð¤·ÀÖ¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿¿¹È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÇ¯Ëö¤Ç¤¹¤Í¡¢Áá¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖQoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¼ê¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤­¤¯¸«¤¨¤Æ¤­¤¿!?¡×¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤Ë...ÉÃ»¦¡×¡Ö¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¸¶¿§»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¿¿¹È¤Î¥É¥ì¥¹¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¾ðÇ®¤ÎÀÖÁÇÅ¨¡×¡Ö»Ø¤¬Ä¹¤Ã!¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£