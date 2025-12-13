¹¾ºê¥°¥ê¥³¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¥×¥ê¡ÖUp&Rest¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤òÁöÇË
¡¡¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥ê¥«¥Ð¥ê¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖPOWER PRODUCTION¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡ÖUp&Rest¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ª¿Íµ¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò11·î28Æü¤È29Æü¤ËÂå¡¹ÌÚ¸ø±à(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖUp¡õRest¡×¤Ï¡¢¥µ¥×¥êÁª¤Ó¤ËÇº¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥µ¥×¥ê¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖUp¡×¥µ¥×¥ê¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊµÙÂ©¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖRest¡×¥µ¥×¥ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤ÊÎ³¿ô¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤Î¾®ÅèÍý·Ã»Ò»á¤Ë¤è¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Íµ¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥é¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÅ¬¤·¤¿¿ô¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖUp¡×¥µ¥×¥ê¤È¡ÖRest¡×¥µ¥×¥ê¤òÀÝ¼è¤·Ä©¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢28Æü¤Ë¤¿¤à¤¸¤ç¡¼»á¡¢Akari Doi»á¡¢ÄÚ°æ¥ß¥µ¥È»á¡¢29Æü¤ËYurika Kagino»á¡¢¤Ò¤é¤á¡£»á¤¬»²²Ã¤·¡¢Î¾Æü¤È¤â¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Ê¡¼¤ß¤ã¤³»á¤ÈHAGI»á¤¬»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤ËÁö¤Ã¤¿¡£
