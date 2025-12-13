¡Ö»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¡Ä¡×àÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÅò¤±¤à¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇØÃæ¤¬ÆÃ¤ËåºÎï¡×¤ÎÀ¼
ÈÖÁÈ¥í¥±¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬àÏªÅ·É÷Ï¤Åò¤±¤à¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¡Ö¸×¥ÎÌç»Ô¾ì¡×¤ÇËÌ³¤Æ»¤òË¬¤Í¤¿¿ÜÅÄ¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¥í¥±¤ÇÄê»³·Ì¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤òÇØ·Ê¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²¹¤Þ¤ê¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö²¹Àôµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÅò¤±¤à¤ê¤¢¤«¤ê¤ó¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤Ö¤Á²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇØÃæ¤¬ÆÃ¤ËåºÎï¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡¡»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£