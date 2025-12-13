»²±¡Áª¤Ç¸øÌ³°÷¤ÎÎ©¾ìÍøÍÑ¤·À¸ÅÌ¤ËÅêÉ¼°ÍÍê ´Ç¸îÀìÌçÀìÌç³Ø¹»¤Î50Âå½÷À¿¦°÷¤ËÈ³¶â30Ëü±ß¡áÀÅ²¬¡¦ÅçÅÄ´ÊºÛ
2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤ÇÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤Î»ÔÎ©´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤ÇÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅçÅÄ»ÔÎ©´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤Ë¶Ð¤á¤ë50Âå¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¤ÎÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤¬»È¤¦¥¢¥×¥ê¤ÇÀ¸ÅÌÌó80¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢ÅçÅÄ¶è¸¡»¡Ä£¤Ï½÷À¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡¢ÅçÅÄ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï12·î5ÆüÉÕ¤±¤ÇÈ³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£