¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡¢¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æü¾ï·ÏÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢°úÂàºî¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAfterglow¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ç¡¢¤Þ¤À²ÈÂ²¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¤ÏÇÛ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖAfterglow¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¾±¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Ç°úÂà¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡×¤È¹þ¤á¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¥°¥é¥Ó¥¢3Ç¯È¾¤Î³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£¼«¿È2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤âÇ¯Îð¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö²¿¤âÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ÖAfterglow¡×¤Ï¿¿²Æ¤ÎÆî¹ñ¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï½©ÅÄ¹âÂ´¶È¡£½©ÅÄ¹â¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¹â¤Ç¡¢ÅìËÌ6¸©¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¸©Î©Ì¾Ìç¹»¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï·úÃÛ¹©³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï1µé·úÃÛ»Î¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¡È¤Ü¤Ã¤Á·Ï¡É¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Ï10Æü¤ËÈ¯Çä¡£»£±Æ¤Ïº´Æ£ÍµÇ·»á¡¢È¯¹Ô¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¡£