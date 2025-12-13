¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬LA¤Ç¡Ö¹ñÊõ¡×ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¡¡Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ØÄÉ¤¤É÷
ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê63¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºî¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤òÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥«¥ë¥Ð¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¼çºÅ¤·¤¿¡£
¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¡£ÊÆ¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ä²ñ°÷¤¿¤Á¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Ø·¸¼Ô¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¡¢86¤ÎÁª¹Í¥ê¥¹¥È¤«¤éºÇ½ª¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î5ºîÉÊ¤¬16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÎÉñ´ì¤Î´ÇÈÄÌò¼Ô¡¢²Ö°æÈ¾ÆóÏºÌò¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¸¬¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê2003Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥º¤ËºîÉÊ¤ò´«¤á¤ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¥¯¥ë¡¼¥º¤¬ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Î¼çºÅ¤ò¼«¤é¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾å±ÇÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÊÂ³°¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¡¢Èó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¡ÖÎà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ëºÍÇ½¤ò¤â¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¾Ò²ð¤·¡¢2¿Í¤¬°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¥±¥ó¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤À¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë