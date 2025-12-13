¡Ú´ÚÎ®¡ÛEXO¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤òÍ½¹ð¡¡14Æü¤Î¿ÎÀî¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤Ø
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×EXO¡Ê¥¨¥¯¥½¡Ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£½êÂ°SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï12Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖI'm Home¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª°ìÉô¤Î±ÇÁü¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÄÌ¿®¼Ò¥Ë¥å¥·¥¹¤Ï12Æü¡Ö¡ØI'm Home¡Ù¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ô¥¢¥ÎÀûÎ§¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÈºÆ¤Ó¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤È¤³¤Î¤Þ¤ÞÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î8ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖREVERXE¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªËÜÊÔ¤Ï14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¡¢¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Î¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖEXO'verse¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÉñÂæÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Beyond LIVE¤äWeverse¤Ç¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡ÖEXO¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØMiracles in December¡Ù¡ØSing For You¡Ù¡ØFor Life¡Ù¡ØUniverse¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆÃ¤Ë13Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖThe First Snow¡×¤Ï¡¢Åß¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£