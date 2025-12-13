¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ð¡¡Íèµ¨¤Ï2·å¾¡Íø¤ò¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡×¡¡Ê¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ø½é¤ÎÂÎ½Å70¥¥íÄ¶¤¨¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Íèµ¨¤Î2·å¾¡Íø¤È¥í¡¼¥Æ´°Áö¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ½Å70¥¥íÄ¶¤¨¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËºÙ¤¤¤Î¤Ç¡£ÁýÎÌ¤È¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤ÎÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏÇ¯¡¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë70¡Ê¥¥í¡Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡×
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Ç7¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤ÏÁ°È¾¤À¤±6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¸åÈ¾¤À¤±¤ÇÁ´6¾¡¤À¡£½øÈ×¤«¤éËÜÍè¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¼ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÅê¤²È´¤±¤Ð2·å¾¡Íø¤ËÆÏ¤¯¡£Íèµ¨¤Ø¡Ö2·å¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡£ÄÌ²áÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÂÎ¤ò½ù¡¹¤ËÂç¤¤¯¤·¤ÆÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÀÄ¼Ì¿¿¤À¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î½ÐÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Îµå¼ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤ò¾å¤²¤Æ°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡£µîÇ¯¤Ï¡ÊÊ¿¶Ñ¡Ë147¥¥í¡¢º£Ç¯¤¬146¥¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢148¡¢149¥¥í¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ÆþÃÄ»þ¤ÎÅÐÏ¿ÂÎ½Å¤Ï63¥¥í¤Çµå³¦ºÇ·ÚÎÌ¤À¤Ã¤¿ÂçÄÅ¡£¸½ºß¤Ï68¡Á69¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ë¤ÈÄ«¿©¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÎÌ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÇØÈÖ¹æ19¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ÇÇòÀ±¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£