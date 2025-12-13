Æîµþ»ö·ï¤«¤é88Ç¯ Ãæ¹ñ¤ÇÄÉÅé¼°Åµ
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µìÆüËÜ·³¤¬Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤«¤é88Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîµþ»ö·ï¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ö´Äµå»þÊó¡×¤ÏµÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿13Æü¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤äËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òÎã¤Ëµó¤²¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°10»þ¤«¤éÆîµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÄÉÅé¹Ô»ö¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤Ï¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¤ÏÉ¬¤º¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜÂç»È´Û¤ÏÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¤À¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÆüÃæ´Ø·¸¤Î¡Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£³°¤ÇÉÔÉ¬Í×¤ËÂçÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹©É×¤È¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡¡Ãóºß°÷¤«¤é¤Ï¡Öº£¸å¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢µ¢¹ñ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë