¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö Ãæ¹ñ¶õÊì ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÈ¯Ãå260²ó
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ãå·±Îý¤òÌó260²ó¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¤ÇÈ¯Ãå¤¹¤ëÀïÆ®µ¡
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï12Æü¡¢ºÆ¤Ó²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿6¡Á12Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈ¯Ãå¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó260²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9Æü¤ËÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÇú·âµ¡¤Ê¤É¤¬½é¤á¤Æ»Í¹ñ²¤ò¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤È¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶¦Æ±·±Îý¤Ê¤É¤ÇÆüÊÆ¤ÎÏ¢·È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë