¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¢°Ý¿·µÄ°÷¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥Ñ¥Ö»Ù½ÐÌäÂê¤Ë¡Ö°Õ¸«¸ò´¹¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¥À¥á¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê71¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ25Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±ü²¼¹ä¸÷½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤É¤Ë»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
±ü²¼»á¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬23Ç¯¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë·×9Ëü3500±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯3¡Á4·î¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë3Ëü6300±ß¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë5Ëü7200±ß¤ò¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¸òºÝÈñ¡×Ì¾ÌÜ¤Ç»Ù½Ð¡£Æ±10·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥Ö¤Ë3Ëü3000±ß¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±ü²¼»á¤Ï²ñ¸«¤äSNS¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î´ë¶È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¾ì½ê¤¬Áª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢½÷À¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤º¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¹¤°µ¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¼«Ê¬¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊ¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸Å´Ü¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î´ûÆÀ¸¢¡¢Íø¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ª¶â¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡£°Ý¿·¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸ø¶â¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Æ£ÅÄ¡ÊÊ¸Éð¡ËÂåÉ½¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤¬º£¡¢½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¡¢¥»¥³¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢±ü²¼¤µ¤ó¡¢ËÍ¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤³¤Î¡Ø½÷À¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤º¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¹¤°µ¢¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸Ç¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¡Ø²¿¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤±¤¹¤±¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡ÖÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¡Ä¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¡£¤³¤ì600²¯±ß°Ê¾å¡¢²æ¡¹¤ÎÀÇ¶â¡£1¿Í¤¢¤¿¤Þ250±ß¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ÇÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÀ¯¼£»ñ¶â¤òÆ©ÌÀ²½¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆÜÃå¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º¬ËÜ¤Ï¡Ä°Ý¿·¤¬¤º¤ë¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Ë½°±¡Áª¤Î»þ¤Ê¤ó¤«¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤¬Í×Äü¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£°Ý¿·¤ÏÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£Äê¿ôºï¸º¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤â¤¦1²ó¡¢°Ý¿·¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£