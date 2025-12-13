¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼óÇ¾¤é¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç²ñÃÌ¤Ø¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï12Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Î¸ò¾Ä¤òÃ´¤¦¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬¶á¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÅÔ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ÏÅö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤¬¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÇ¾¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¸ò¾Ä¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÀ¯ÉÜ¹â´±¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤ÇµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂ¦¤Î½¤Àµ°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤äÀï¸å¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â´Þ¤á¤¿¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬À©°µ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÉô¥¯¥Ô¥ã¥ó¥¹¥¯¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀêÎÎ¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢Àï¶·¤ÇÎôÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆâ³°¤Ë¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£