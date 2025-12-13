¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÊ³È¯¤·¤¿¤´Ë«ÈþÌÀ¤«¤¹¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¡Ö¤È¤¬¤ê¡×È¿¶Á¤Ë´¶¼Õ
ÇÐÍ¥¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖFlicker¡×¡Ê¥®¥í¡¼¥Á¥§¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
10·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ï1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡È¤È¤¬¤ê¡É¶ñ¹ç¤À¤è¤Í¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÙ¤Ã¤¿¤êÏ©¾å¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼´ÖÃç±§»á¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê»£±Æ¤òÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¸«³«¤¤Î¥Ú¡¼¥¸¡£¡Ö¡Ø°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï°Å°Ç¤ÇË½¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ´¶15ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤¿¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢´ñÀ×¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖFlicker¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼«¤éÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¤Á¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±ê¤ä¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤¬ÌÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÀ¸¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¸Â¤ê¤¢¤ë¤³¤ÎÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¤È¡×¡£ÀÖ¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÉ½»æ¤â¿·¸¶¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¡¢ÀÖ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥«¥Ç¥«¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö100ÅÀ¤Ë¤Ê¤ó¤«¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ¤Î½ÐÍè¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÂè32²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤Ç¼ã¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿ùÂ¼½Õ»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±ÇÁü¡¢ÉñÂæ¤È¤âÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿1Ç¯¡£¾Þ¤ÏÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤Î1Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ë¤Ï¡Ö¸÷¡×¤ÈÁª¤ó¤À¡£¡Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬1¤Ä¤È¡¢25ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤â±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï27¡¢28Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍ½Äê¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´Å¤¤¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ÇÈþ´é´ïÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÀáÌó¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ³È¯¤·¤¿Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£