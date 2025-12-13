¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÄÍÍµØ¹¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¡¢¹Ó´¬Íª¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£×£Ì
¢¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ä¡½¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê£±£³Æü¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í¤«¤é¼ã¼ê£´Áª¼ê¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î½ÐÎÝÎ¨£´³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£²Ê¬£¶ÎÒ¤À¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î£²»î¹ç¤Ç¤Ï£¹ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£±ËÜÎÝÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ÈËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£