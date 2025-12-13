¡ÚÃæ»³£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡ÛÃ±¾¡£²£°£µ¡¦£·ÇÜ¥¿¥¤¥»¥¤¥¨¥à¥í¡¼¥É¤¬ºÇÄã¿Íµ¤£Ö¡¡ÀÐÅÄÂóÏºµ³¼ê¡ÖÅ¸³«¤¬¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤ÎÃæ»³£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£µÆ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢Ã±¾¡£²£°£µ¡¦£·ÇÜ¤ÇºÇÄã¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤¥»¥¤¥¨¥à¥í¡¼¥É¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿·³«¹¬°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥É¥ê¡¼¥à¡Ë¤¬¡¢¹¥°Ì¤«¤é³Ú¡¹¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Æ½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£µ£¶ÉÃ£³¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿¤Ó¡¢Æ»Ãæ¤Ï½ª»Ïº½¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤ÀèÃÄ³°¤á¤òÄÉÁö¡£¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤é¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯ËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¸åÂ³¤Ë£²ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡££³Ï¢Ã±£±£³£µËü£²£·£³£°±ß¤ÎÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿ÀÐÅÄÂóÏºµ³¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â®¤¯¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ºÅ¸³«¤¬¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤â¸å¤í¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£