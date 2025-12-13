¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¸µ¡Ö¥í¥ó¥Ö¡¼¡×ÅÄÂ¼Î¼¤«¤éÍ¥¤·¤¤Í¶¤¤¡Ö¤¤¤Ä¤â£±¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢Î¼¤µ¤ó¤È¡ª°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£±£°¥¥íÃ£À®¤Ç¤¤Æ´¶Æ°¡¡¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚÍË¤Î¥é¥¸¥ª¤Î»þ¤Ë¤¤¤Ä¤â¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡ØÍè½µÁö¤ëÆü¤¢¤ë¡¼¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤âÍ¥¤·¤¤Í¶¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¼Â¸½¡£¤¤¤Ä¤â£±¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¡Åìµþ¥¿¥ï¡¼¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÁö¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼Ì¿¿¤ÏÍê¤àÁ°¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢Á´ÉôÂÄ¹¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤µ¤Î²ô¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Î¼¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¡¢´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¡×ÅÄÂ¼Î¼¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Î¼¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¡£¡×¡ÖÎ¹¥é¥ó¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¢¡×¡Ö¿´¶¯¤¤¤Í¤¨¡×¡Ö¤¢¤«¤ê¤ó¤ÏË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖÎ¼¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍê¤â¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£