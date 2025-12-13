¡Úºå¿À£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥·¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡¡´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¡ÖÊª¸«¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤Îºå¿À£¶£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£³Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤¬¾è¤Ã¤¿£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥·¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦³ÑÅÄ¹¸°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¦¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡££³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î£²Ãå¤Ë£´ÈÖ¿Íµ¤¥¿¥Þ¥â¥ì¥¤¥á¥¤¡ÊÅÄ¸ý´ÓÂÀµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤Î£³Ãå¤Ë£±ÈÖ¿Íµ¤¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥ó¥¯¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£²£¶ÉÃ£¶¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥ê¥å¥¦¥·¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÏËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Î»°ÅèËÒ¾ì¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤âÆ±ËÒ¾ì¤ÎÀ¸»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿´äÅÄ¹¯µ³¼ê¤Ï¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤«¤éÁÇ¼Á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Êª¸«¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë³ÑÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Î¼êÁ°¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤¬ÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ë¡£¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥É¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£