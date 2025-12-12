LEVEL¡ç¡¢¡ÖÅ·±©¤·¤í¤Ã¤×¡×»á¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä¡£ÊÉ»æ¡¦¥Ü¥¤¥¹¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕÂ°
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï12·î12Æü¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Î¡ÖÅ·±©¤·¤í¤Ã¤×¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹½À®¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ëBTO¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖLEVEL¡ç RGB Build¡×¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡ÖÅ·±©¤·¤í¤Ã¤×¡×»á¤È¤Î¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¡£¥²¡¼¥à¼Â¶·ÇÛ¿®¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦PCÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤ËÂÐ±þ¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
✨¡ÖÅ·±©¤·¤í¤Ã¤×¡×¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯ÇäµÇ°✨ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Å·±©¤·¤í¤Ã¤×¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥³¥é¥ÜPC¤ò🎁[±þÊçÊýË¡]¡ @syrupchan0 ¤È @LEVEL_INF ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¢ ËÜÅê¹Æ¤Ë #Å·±©¤·¤í¤Ã¤×x¥ì¥Ù¥ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ ¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È👍±þÊç´ü¸Â¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë14:59¤Þ¤Ç¡Ä pic.twitter.com/XgcMwbaUlm- LEVEL ¡ç(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£)¡Ú¸ø¼°¡Û (@LEVEL_INF) December 12, 2025
