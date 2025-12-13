Àè·î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ÇÅÝ¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¡Ä¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥ª¥¹¥«¥ë¤¬34ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥ª¥¹¥«¥ë¤¬34ºÐ¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¤ÏÀè·î¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó·ò¹¯¿ÇÃÇÃæ¤ËÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼(ICU)¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢·ì´ÉÌÂÁö¿À·ÐÀ¼º¿À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£·ì°µ¤È¿´Çï¿ô¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë°ì»þÅª¤Ê°Õ¼±ÁÓ¼º¤Ç¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï2Ç¯¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¶áÆüÃæ¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¤ÏÃæÈ×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÁÏÂ¤À¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç³èÌö¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤äÃæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢12¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£Êì¹ñ³«ºÅ¤Î2014Ç¯WÇÕ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
