½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï
¤½¤â¤½¤âÃÏµå¤È¤Ï¡©¸µ¡¹¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¹¤ä¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡¿¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ê1¡Ë
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ï¤«¤ë¡©
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤«¤é¡¢Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²òÀâ¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»¨³ØÁí¸¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼½©¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÏÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¯¤Î¤«¡©
½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÚ¡¹¤¬ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¡¢Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤·¤¯¤ß¤Ç¡¢ÎÐ¤ÎÌÚ¤ÎÍÕ¤¬¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÖ¤Ë¤Ê¤ëÍÕ¤È²«¿§¤Ë¤Ê¤ëÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬°ã¤¦¡£¤Þ¤º¡¢ÌÚ¤ÎÍÕ¤¬ÎÐ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤È¤¤¤¦ÎÐ¤Î¿§ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤Î¿§ÁÇ¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¡£
°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£²«¿§¤Ë¤Ê¤ëÍÕ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤È¤¤¤¦²«¿§¤Î¿§ÁÇ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÐ¤Î¿§ÁÇ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤ÇÎÐ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎÐ¤Î¿§ÁÇ¤¬²õ¤ì¤Æ¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÖ¤¯¤Ê¤ëÍÕ¤âÎÐ¤Î¿§ÁÇ¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÍÕ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Åü¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦ÀÖ¤¤¿§ÁÇ¤¬¿·¤·¤¯¤Ç¤¡¢¤½¤Î¤¿¤áÀÖ¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÍîÍÕ¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍÕ¤È»Þ¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÎ¥ÁØ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÍÕ¤Î¸÷¹çÀ®¤Ç¤Ç¤¤¿¿å¤äÍÜÊ¬¤Î¹Ô¤Íè¤¬»ß¤Þ¤Ã¤ÆÅü¤¬ÍÕ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥ó¥È¥·¥¢¥Ë¥ó¤Î¹çÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²«¿§¤¯¤Ê¤ëÍÕ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÖ¤¤¿§ÁÇ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤·¤¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ¤ÎÍÕ¤ÏºÇÄãµ¤²¹¤¬8¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¿§¤Å¤»Ï¤á¡¢5¡Á6¡î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿¢Êª¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä»¤Ë²Ì¼Â¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À²Å·¤¬Â³¤¤¤ÆÃëÌë¤Î´¨ÃÈ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ï¤è¤ê¤¢¤¶¤ä¤«¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù