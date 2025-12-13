Æ£°æÎ®À±¡ß¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé½é¶¦±é¥É¥é¥Þ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡Ö¡Ê½éÆü¤«¤é¡Ë¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ£°æ¡Ë
Æ£°æÎ®À±¡ÊWEST.¡Ë¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¤¬½é¶¦±é¤·¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¢£Áá¤¯¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê
ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£»£±Æ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÏÂ¿Ã¤ò±é¤¸¤ëÆ£°æ¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ºùÄí¤ò±é¤¸¤ë¼·¸Þ»°³Ý¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
½éÆü¤«¤é¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ£°æ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤Î»³¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÈÏÂ¿Ã¤Îµã¤¤Î¥·ー¥ó¡É¤â¡£¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÆ£°æ¤È¼·¸Þ»°³Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ©¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤âÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤Ï¸½¾ì¤ÎÌþ¤ä¤·
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¼·¸Þ»°³Ý±é¤¸¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥óºùÄí¤Î¥¢¥È¥ê¥¨·ó¼«Âð¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤â¡ÖºùÄí¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£
¤½¤·¤ÆºùÄí¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤âÆ±»þ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Î¹¬»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£
¤½¤Î¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¿¿·õ¤Ê¥·ー¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë¥Ë¥ãー¤Ã¤ÆÌÄ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ1²ó¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Æ£°æ¤â²Ä°¦¤¤¹õÇ¤Î¹¬»Ò¤Ë¥á¥í¥á¥í¡£Â·¤Ã¤Æ3¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¼·¸Þ»°³Ý¤Ë²û¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤»¡¢¸½¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼Çµï¤ò¤·¤¿´¶¿¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¼Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡ÊÆ£°æ¡Ë¡¢¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¤È¸ì¤ë¤Ê¤ÉÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÅÚÍË 23:00～
½Ð±é¡§Æ£°æÎ®À±¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé Â¾
¸¶ºî¡§²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
µÓËÜ¡§¼ã¿ùÛÙÆî¡¡Æ£Ê¿µ×»Ò
±é½Ð¡§µ×Ëü¿¿Ï©¡¡¼¼°æ³Ù¿Í
²»³Ú¡§¶áÃ«Ä¾Ç·
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¥¹¥Èー¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
