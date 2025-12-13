¡ÚMLB¡ÛFA»Ô¾ì¤ÎÄ¶ÂçÊª¥¿¥Ã¥«ー¡¢°ÜÀÒÀè¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö10Ç¯Áí³Û561²¯±ß¤Ç·ÀÌó¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¾ò·ï¹ç¤ï¤ºÅ±ÂàÌÏÍÍ
¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤ÎÄ¶ÌÜ¶Ì¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ä¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤¬°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ö¥êー¥Á¥ãー¡¦¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢10Ç¯Áí³Û3²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó561²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÁèÃ¥Àï¤Î·ëËö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤âÁªÂò»è
º£¥ª¥Õ¤ÎºÇÃíÌÜÁª¼ê¥¿¥Ã¥«ー¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«ーÂ¦¤«¤éµá¤á¤ëÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢¹âÇ¯Êð¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsweek¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¾å°Ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ø¥Ö¥êー¥Á¥ãー¡¦¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥±¥êーµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥ー¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤È10Ç¯Áí³Û3²¯6000Ëü¥É¥ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ïº£¤â¶½Ì£¿¼¤¤Â¸ºß¤À¡£Èà¤Ï¡Ê±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢º¸ÂÇ¼ÔÍÍø¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¥ä¥ó¥ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ì¤Ð¡¢³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬±¦Íã¤ËÆþ¤ê¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÉüÄ´¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥°¥ê¥·¥ã¥à³°Ìî¼ê¤¬Ãæ·ø¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ïº¸Íã¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó
¤¿¤À¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤ÏFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ØNewsweek¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡Ö¡Ê¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÀ¤Î¹â¤¤¡Ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤È¸ò¤ï¤¹Âç·¿·ÀÌó¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å10Ç¯´Ö¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÎÙ¤Ë¥¿¥Ã¥«ー¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÐÀï¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¤À¤í¤¦¡£°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ïº£¸å¤·¤Ð¤é¤¯µå³¦¶þ»Ø¤ÎÂÇÀþ¤òÉß¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹Å±Âà¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤È¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£FA»Ô¾ì¤ÎÂçÊª¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£