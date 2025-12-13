£Ê£ÒËÌ³¤Æ» ºî¶È°÷£²¿Í¤¬¡È¥ëー¥ë°ãÈ¿¡É¡¡Îó¼Ö¤Î¸«Ä¥¤ê¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤»¤ºÆ§ÀÚ¤Î½üÀãºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤ë¡¡
JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢Îó¼Ö¤Î¸«Ä¥¤ê°÷2¿Í¤¬¼ÒÆâ¥ëー¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤»¤º¡¢Æ§ÀÚ¤Î½üÀãºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÝÀþ½ê¤Îºî¶È°÷5¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯11·î18Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¼¼ÍöÀþ¤Î·ªµÖ±Ø¤È·ªÂô±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë3¤«½ê¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç½üÀãºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎó¼Ö¤Î¿ÊÆþ¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¸«Ä¥¤ê°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«Ä¥¤ê¤ËÀìÇ°¤»¤º¡¢Â¾¤Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë½üÀãºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÆ§ÀÚ¤Ë¤Ï·ÙÊóµ¡¤È¼×ÃÇµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÙÊó¤¬ºîÆ°¤¹¤ì¤ÐÎó¼Ö¤ÎÀÜ¶á¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤ÎÆ§ÀÚ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¼¡¤ÎÎó¼Ö¤Þ¤Ç3»þ´Ö¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤äÎó¼Ö¤Î°ÂÁ´¤ËÄ¾¤Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö¹©Ì³´Ø·¸¤ÎÁ´¿¦¾ì¤È¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¿¦¾ì¤Ç¿¦¾ìÆâµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£