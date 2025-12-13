¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÀï¸å¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë――¡Ö°ì²¯ÁíÆÃ¹¶¡×¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿ÉçÍÖÉôÂâ Àï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎîº×
¶õ¤ä³¤¤«¤éÅ¨¤Î´ÏÁ¥¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÆÃ¹¶¡×¡£¤³¤Î¼Î¤Æ¿È¤ÎºîÀï¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Û¤ò¾§¤¨¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿ÉôÂâ¤¬Á¾±÷»Ô¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¡£Á´¹ñ¤«¤é°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î10Æü¡¢ÀÅ²¬¤«¤é¼¯»ùÅç¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡£½ªÀï¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿80ºÐ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¡×
ÃæÌî¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢Á¾±÷»ÔÂç¶ùÄ®¤Î´äÀî¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÉçÍÖÉôÂâ¤Î»Ø´ø´±¡¢ÈþÇ»ÉôÀµ¾¯º´¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÌÔ¹¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿µìÆüËÜ·³¤¬¤È¤Ã¤¿¡ÖÁ´µ¡ÆÃ¹¶¡×¤ÎÊý¿Ë¤Ë¡¡¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Û¤ò¾§¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±¤¸»à¤Ì¤Ê¤é³Î»»¤¢¤ë¼êÃÊ¤ò¡×¤È¡¢¾åÁØÉô¤Ë·è»à¤Î³Ð¸ç¤ÇÁÊ¤¨¡¢ÉôÂâ¤Ï½ªÀï¤Þ¤ÇÌë´Ö¹¶·â¤ò´Ó¤¡¢Àï²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é80Ç¯¡¢Ä¹½÷¤Î·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ëÄ®¤Î¼Ì¿¿´Û¤Ç¤¹¡£
¡Êß·½ÓÊ¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ß·½ÓÊ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤¿Ââ°÷¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ß·¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â――¡£
Ââ°÷¤ÎÂ¹À¤Âå¤Î°äÂ²¤Ç¤¹¡£
¡Ê³á¸¶Î´»Ê¤µ¤ó¡¦»³¸ý¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºòÆü¡¢Ê¡²¬¤«¤é¡×
¡Ö»ä¤ÏÄ¹ºê¤«¤é¡×
¡Ö»ä¤ÏÂç½ÇÉã¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤È¤«¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÜ¿Í¤¬Á´Á³ÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ö»ä¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ1¤«·î¸å¤Ë¡ÊÂâ°÷¤À¤Ã¤¿¡Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ²±¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Êß·½ÓÊ¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÍ¤Ï¡¢£µºÐ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Ê¼Ââ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¦¤Á¤Ç¼Ì¿¿¤ò¼Ì¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤«¤é¶¿Î¤¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
°ÖÎîº×¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿Ìë――¡£ÃÏ¸µ¤ÇÉçÍÖÉôÂâ¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È³èÆ°¤¹¤ë¡¢´äÀîÉçÍÖ²ñ¤¬¡¢¸òÎ®²ñ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢ÉçÍÖÉôÂâ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Íî¸ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿·ËÃÝ´Ý¤µ¤ó¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¶¹îÉ§¤µ¤ó¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÃæßÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤ÇÀï»à¤·¤¿Ââ°÷¤ÎÌÅ¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î°ÖÎîº×¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È°¦ÃÎ¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæßÀÀµ¹¾¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆÃ¹¶¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÉçÍÖÉôÂâ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²ÈÂ²¤âÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
½ÇÉã¤ÏÆÃ¹¶Ââ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉçÍÖÉôÂâ¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÃæßÀ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï°ÂÅÈ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÃæßÀÀµ¹¾¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¡¢¡Øµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Á¤ã¤À¤á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÀÒ¤òÃÖ¤±¤¿¤³¤È¡¢ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢½ÇÉã¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²á¹ó¤Ç´í¸±¤ÊÌë´Ö¤Î½Ð·â¡£ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ââ°÷¤¿¤Á¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢³êÁöÏ©¤Ç²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å――¡£ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö´äÀî¤Ø»²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤·¡¢¤´°äÂ²¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Íè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
ÍâÆü――¡£±«¤Î¤¿¤á²°Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡¢Ââ°÷¤Î°äÂ²¤äÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¢´äÀîÉçÍÖ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¡¢Ìó80¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ²¤òÂåÉ½¤·¤ÆÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ââ°÷¡¦¾¾ÌÚÀéÇ¯¤µ¤ó¤Î±ù¤Ç¤¹¡£
¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÐÀ¬Á°Æü¤Î½ÐÍè»ö――¡£
¡ÊÅÏÊÕ¹À²¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÁÄÉã¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÈ±¤¬¿¤Ó¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤´ÝË·¼ç¤ÎÆ¬¤ò¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤ò³Ð¸ç¤·¡¢°äÈ±¤ò»Ä¤½¤¦¤È·»¤ÎË·¼çÆ¬¤ò´¢¤ëÉã¿Æ¤Î»Ñ¤ò¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÎÊì¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅÏÊÕ¹À²¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇìÉã¤ÎÆ¬¤ò´¢¤ë¤È¤¤ËÊì¤¬¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤È±¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼´¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÂµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡Ø¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡¢º£¤ÏÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡×
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï7Ç¯Á°¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊì¤ò´äÀî¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¡¢Àï»à¼Ô¤òã«¤ëÉçÍÖÇ·Åã¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿·»¤ò¼Å¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊì¤â¡¢·»¤Î¸µ¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿――¡£
¡ÊÅÏÊÕ¹À²¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¡ØÀÎ¤Î¤³¤È¤À¤Í¡Ù¤ÈËº¤ìµî¤ë¤³¤È¤ÏÅþÄìÌµÍý¡£»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤óÅÁ¤¨¤ë¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×
´äÀîÉçÍÖ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢Á°ÅÄ¹§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµ¡¤Ë¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ââ°÷¤Î°ä±Æ¤ä°äÉÊ¤ò¡¢¤³¤Î´äÀî¤ÎÃÏ¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁ°ÅÄ¹§»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸¤¤¿¾Ú¤¬ÀïË×¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏÌµ¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ê¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡×
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ÖÎîº×¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¸µÂâ°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö80Ç¯¤ÏÃ»¤¤¤è¤¦¤ÇÄ¹¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÀïÁè¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹À¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¼Â¤Ë»×¤¦¡×
¡Ø°ì²¯ÁíÆÃ¹¶¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î´äÀî¤ÎÃÏ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È――¡£Àï¸å80Ç¯¡¦¡¦¡¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡ÖÀï¸å¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤µ²±¤Ç¤¹¡£
