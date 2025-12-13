ÉÙ»ÎÄÌ¤¬LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡ª ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½
¡¡5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥«¥ï¥µ¥¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ìLINE¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò7¤Ä½¸¤á¤ë¤È¥µ¥¤¥óÆþ¤êÆÃÀ½¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤È¸ò´¹¤Ç¤¡¢7¥Ý¥¤¥ó¥È¼èÆÀ¸å¤Ï¼«Æ°¤Ç¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥«ー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢14¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤ÄÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¸ò´¹¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥àºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»æ¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ä²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç»»¡¢¸åÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ê¤É¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
