¹ñ¤¬¡ÖÀäÌÇ¼ï¡×¤È¤¹¤ë¥Ë¥Û¥ó¥«¥ï¥¦¥½¡¢¡ÖÀ¸Â©¡×¼çÄ¥¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¤¤ë¸©¤Ç´ë²èÅ¸
¡¡¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î¸©Î©ÂÀ¢³¤ÍÎ´Û¡Ö£Ó£Á£Ô£Ï£Õ£Í£É¡×¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥«¥ï¥¦¥½¤ÏÀäÌÇ¼ï¤«¡©¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î£±£²Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Û¥ó¥«¥ï¥¦¥½¤Ï¡¢£±£¹£·£¹Ç¯¤Ë¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¤Î¿·ÁñÀî¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë»Ñ¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¡ÖÀäÌÇ¼ï¡×¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Öº£¤âÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸©À¾Éô¤òÃæ¿´¤ËÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ê¡¢¸©¤Ïº£¤â¡ÖÀäÌÇ´í×ü¼ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ç¤Ï£¶£°Ç¯Âå¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»à³¼¤ÎÇíÀ½¡Ê¤Ï¤¯¤»¤¤¡Ë¤ò¡¢ÄÌ¾ïÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±»ÔÌò½ê¤«¤é°Ü¤·¤ÆÅ¸¼¨¡£Æ±´Û¤Ç£²É¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥æ¡¼¥é¥·¥¢¥«¥ï¥¦¥½¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤ÇÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë£±£³¼ïÎà¤Î¥«¥ï¥¦¥½¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æþ´Û»þ´Ö¤Ï¸áÁ°£¹»þ¡Á¸á¸å£µ»þ¡£Æþ´ÛÎÁ¤ÏÂç¿Í£±£²£°£°±ß¡¢¾®¿Í£¶£°£°±ß¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±´Û¡Ê£°£¸£¸£°¡¦£¸£µ¡¦£°£¶£³£µ¡Ë¡£
