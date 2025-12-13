¡Ö¼êÏÃ¤Ç·¯¤¬Âå¤òÀÆ¾§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Äº£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤¬¹ñ²ñ¤ÇÁÊ¤¨ ¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅú¤¨¤Ï
¡¡12Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¼«Ì±ÅÞ¤Îº£°æ³¨Íý»ÒµÄ°÷¤¬¡¢¹ñ²Î¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤Î¼êÏÃÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»ØÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤¤ß¤¬¤è¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëº£°æµÄ°÷
¡¡º£°æµÄ°÷¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖÀè·î100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¼êÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ú¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡á¼êÏÃ¤ÇÉ½¸½¡Û¤¬²æ¤¬¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼êÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ò³«»Ï¡£Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î51¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¡¢28Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂçÀ®¸ù¤È¸À¤¨¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â²ñ¾ì¤Ç±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ¤±¤µ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£Î¦¾å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥Ô¥¹¥È¥ë¤Î²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸÷¤Î¹ç¿Þ¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Î±þ±ç¤ÏÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÌµ¿ô¤Î¼ê¤¬ÇÈ¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¼êÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÊ¬¤«¤ë±þ±ç¤Î¥µ¥¤¥ó¥¨¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÍºÊÛ¤ÇÇ®¶¸Åª¤ÇÎÏ¶¯¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤Ïº²¤¬¿Ì¤¨¤ë»×¤¤¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÄ°³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÂ©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç»ä¤Ï¼êÏÃ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼êÏÃ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸Ë¡¤È¸ì×Ã¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤ÈÆ±¤¸1¤Ä¤Î¸À¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ä¤Ï1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê½ÉÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖÂç¤¤Ê½ÉÂê¡×¤È¤Ï·¯¤¬Âå¤Î¼êÏÃÉ½¸½¡£¡ÖÁíÍý¤â¤´½ÐÀÊ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³«²ñ¼°¤ÇÈþ¤·¤¤¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë¹ñ²Î¡¢·¯¤¬Âå¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤é¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Î¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë·¯¤¬Âå¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬ºîÀ®¤·¤¿¼êÏÃ¸À¸ì»î¹ÔÈÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¼°¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅý°ì¤·¤¿¼êÏÃÉ½¸½¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ú¤¤ß¤¬¤è¡á¼êÏÃ¤ÇÉ½¸½¡Û¤È»ØÊ¸»ú¤Ç²»¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È°ÕÌ£¤¬Á´¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¹ñ²Î¤ò¿´¤«¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµ¡¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ÔÈÇ¤ò¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ø¼°ÈÇ¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤·¡¢¤í¤¦¤äÆñÄ°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤·¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ñ²Î¤òÀÆ¾§¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âËÜ·ï¤Ï¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î´ßÅÄÁíÍý¤«¤é¤Ï¡Ø¼êÏÃ¤òÍÑ¤¤¤ëÊý¡¹¤ò´Þ¤á¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¹ñ²Î¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡Ù¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ØÅý°ì¤·¤¿¹ñ²Î¤Î¼êÏÃÉ½¸½¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åý°ì¤·¤¿¹ñ²Î¤Î¼êÏÃÉ½¸½¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¹ñ²Î¤ò·¯¤¬Âå¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¡È¹ñ´ú¤ª¤è¤Ó¹ñ²Î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î²Î»ì¤È³Ú¶Ê¤Î¤ß¤·¤«Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê²Î»ì¤Î°ÕÌ£¡¢²ò¼á¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼êÏÃ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Êº£°æ¡Ë°Ñ°÷¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÅý°ì¤·¤¿¹ñ²Î¤Î¼êÏÃÉ½¸½¤òÄê¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÎ±°Õ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ßÅÄÁíÍý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿²ÝÂê¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£°æµÄ°÷¤Ï¡Ö¹ñ´ú¤È¹ñ²Î¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆüËÜ¿Í¤¿¤ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î¾Ú¤·¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£¸å¤µ¤é¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼¡²ó¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦»ä¼«¿È¤âÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¿Äó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë