ÅìÌî¹¬¼£¡¡°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤Î¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡Ö¤½¤ì¤Ê¤¤¤ó°ã¤¦¤Î¡©¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¤³¤À¤ï¤ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡££±Ç¯°ÊÆâ¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¾®Áªµó¶è£²£µ¡¢ÈæÎãÂåÉ½£²£°¤ÎµÄÀÊ¤òºï½ü¤¹¤ë°Æ¤òÄó½Ð¡£°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ä¤Þ¤êº£Ç¯Ãæ¤Ë¤ä¤ë¡££±³ä£µ£°¿Íºï¸º¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡Á°Æü¤ËµÈÂ¼»á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÌóÂ«¤Ï¤³¤ÎË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤ÆÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤ÎµÈÂ¼»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ê¤¤¤ó°ã¤¦¤Î¡©¤½¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·ë¶É¡ÊµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤ÏÍèÇ¯¤ÎÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£