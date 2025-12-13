£²Ç¯¤Ö¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÅìÇÀÂç¤Ï¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤¬ÌÜÉ¸¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹Á°ÅÄÏÂËà¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é£²¶è¤¬´õË¾¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£·£±²óÌÜ¤ÎÅìÇÀÂç¤Ï£±£³Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó£±ÉÃ¤Ëµã¤¤¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£¶°Ì¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¾®»ØÅ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤âËÜ³Ø¤Î£Ï£Â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤òËÜÀï¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå¥È¥Ã¥×¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹¡¢Á°ÅÄÏÂËà¡Ê£³Ç¯¡Ë¤âÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢£±ÉÃ¤Ç¤âÁ°¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜÀï¤Ç¤â£±ÉÃ¤Î½Å¤ß¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÁö¤êÈ´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥ÉÃ¥²ó¤Ë¸þ¤±¡¢¾®»Ø´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±ýÏ©¤Ç£¸°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÁÛÄê¤¹¤ë¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï¡ÖÁ°ÅÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¡×¤È¾®»Ø´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Á°ÅÄ¤ÎÁö¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö£¶¶è°Ê³°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Î¶è´Ö¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é£²¶è¤¬´õË¾¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¶è´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£¥¨¡¼¥¹¤Î²÷Áö¤¬¡¢Èá´ê¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£