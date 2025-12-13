¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡ªÀ¾¶äºÂ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡ÖLingereet Ginza¡×
À¾¶äºÂ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃÏ²¼¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼Çä¾ì¡ÖLingereet Ginza¡Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥È ¥®¥ó¥¶¡Ë¡×¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
2025Ç¯12·î19Æü¤«¤é¤Ï¡¢ºÇÂç1Ëü±ß¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ëLINEÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¨Àá¤ÎÇã¤¤Êª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¾¶äºÂ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡ÖLingereet Ginza¡×
ÃêÁª²ñ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡§À¾¶äºÂ¥Ç¥Ñ¡¼¥È ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ²¼2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
¶äºÂ±ØÄ¾·ë¤ÎÀ¾¶äºÂ¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÃÏ²¼¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡¢Ìó300ÄÚ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¹¤µ¤Ë9¤Ä¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸·ë¡£
¾ï»þ50¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¡¢ÁíÅÀ¿ô2ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¿·ºî¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£
ßê¤á¤¯¥é¥á»å¤Î»É½«¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥È ¥®¥ó¥¶LINEÃêÁª²ñ
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖLingereet Ginza¡×¤ÎÂÐ¾Ý9Å¹ÊÞ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇÀÇ¹þ6,600±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È»²²Ã¤Ç¤¤ëÃêÁª´ë²è¡£
LINE¤òÄÌ¤¸¤ÆÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó ¥Ð¥¤ ¥Ô¡¼¥Á¥¸¥ç¥ó¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¡¢¥È¥ê¥ó¥×¡¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
3D·×Â¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSCANBE¡×
ÃÏ²¼2³¬¤Î¥ï¥³¡¼¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢3D¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÁ´¿È¤ò¥»¥ë¥Õ·×Â¬¤Ç¤¤ë¡ÖSCANBE¡Ê¥¹¥¥ã¥ó¥Ó¡¼¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¡£
¤ï¤º¤«3ÉÃ¤ÇÁ´¿È¤Î¥µ¥¤¥º¥Ç¡¼¥¿¤äÂÎ·¿ÆÃÄ§¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢Áª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤²ó¤ê¤ÎÁ°¤Ë·×Â¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼Ãµ¤·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¿·ºî¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹âÍÈ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¡£
À¾¶äºÂ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡ÖLingereet Ginza¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
