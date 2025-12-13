ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ëÉÂµ¤¤ò¹ðÇò¡ÖÏÆ¤Î²¼¤«¤é¿À·Ð¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¿»ýÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢ABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑ¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ë»ýÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö´À¤«¤¯¤ó¤¹¤è¡¢²¶¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÃæ¤Ç³ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤¯¤Æ¤Î´À¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿À·Ð¤Î´À¤Ê¤Î¤Ç¡×¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¼êÂ¤¬´À½Ð¤ëÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Â¿´À¾É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤È¡¢ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¼£¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ê½Ñ¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î½ê¤«¤é¤¹¤´¤¤¡Ê´À¤¬¡Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¶¤ÏÏÆ¤Î²¼¤«¤é¿À·Ð¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼ê´À¤Ï´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¶»¤ÈÇØÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼ê½Ñ¸å¤ÎÂå½þÀÈ¯´À¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë°å»Õ¤«¤é¡ÖÂå½þÀÈ¯´À¤Î½Ð¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¤É¤³¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö1000¿Í¤Ë1¿Í¤À¤±Á´¤Æ¤Î´À¤¬É¡¤Î²¼¤«¤é½Ð¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤À¤±¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤¬¤º¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ·ù¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤«¤é³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤à¡ªÍê¤à¡ª¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
