¤³¤ì¤¬100±ß¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª¥³¥¹¥Ñ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÍ¥½¨♡¥×¥Á¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥í¡¼¥×¼ýÇ¼¡Ê¤ª»®·¿¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§14¡ß8¡ß10cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480576015
´ù¤Î¾å¤¬ÊÒÉÕ¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÉ÷¼ýÇ¼
´ù¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃª¤Ë½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾®Êª¤ò¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¸«±É¤¨¤è¤¯À°ÆÜ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥í¡¼¥×¼ýÇ¼¡Ê¤ª»®·¿¡Ë¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥í¡¼¥×¤ò´¬¤¤¤ÆË¥¤¤ÉÕ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ßÅ¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬110±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢»×¤ï¤º´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ä¤ò´¶¤¸¤ë¥í¡¼¥×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºàÎÁ¤¬100¡ó»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë·Á¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡ª¾®Êª¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê
¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤äÌÜÌô¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾®Êª¤ÎÀ°Íý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸³è´¶¤ò±£¤·¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¤ÎÂ¾¤Ë¤âÈ¥«¥Ð¡¼ÂØ¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¡ª
¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÍÍ¤µ¤½¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÊÉ³Ý¤±¤Ë¤¹¤ë¤È·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤¥â¥Î¤Ê¤é¥®¥ê¥®¥êÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¥â¥Î¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤¯·¹¤¤¤Æ¥â¥Î¤¬Íî²¼¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¤¤Æ»È¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¥í¡¼¥×¼ýÇ¼¡Ø¥í¡¼¥×¼ýÇ¼¡Ê¤ª»®·¿¡Ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
110±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´ÊÃ±¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´ù¤Î¾å¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥À¥¤¥½¡¼¤Î¼ýÇ¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£