¡Ö½ª¤Î¤¹¤ß¤«¡×Éü¶½¸ø±Ä½»Âð¤ÏÌÚÂ¤¤Î²¾Àß½»Âð¤òÅ¾ÍÑ ¹ñ¤«¤éÄÌÃÎ ÀÐÀî¸©
ÈïºÒ¼Ô¤Î¡Ö½ª¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉü¶½¸ø±Ä½»Âð¡£
À¯ÉÜ¤Ï11·î²¼½Ü¡¢¤¹¤Ç¤ËÈïºÒ¼Ô¤¬½»¤àÌÚÂ¤¤Î²¾Àß½»Âð¤òÉü¶½¸ø±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÀÐÀî¸©¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¤¤Î²¾Àß½»Âð¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·¿¡×¤È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢·¿¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆþµï´ü´Ö¤¬½ª¤¨¤¿¸å¤â¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ®±Ä¡¦»Ô±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÌÚÂ¤¤Î²¾Àß½»Âð¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½ª¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤È¤Ê¤ëÉü¶½¸ø±Ä½»Âð¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤«¤éÀè·î²¼½Ü¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¹¤µ¤ä¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃÇÇ®ÀÇ½¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¸ø±Ä½»ÂðË¡¤Î´ð½à¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸© ÃÚÃÎ»ö¡ÖÀ¯ÉÜ¤«¤éÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È·èºÛ¤¬²¼¤ê¤¿¤Î¤Ç»ÔÄ®¡¢Æþµï¼Ô¤ËÅÁ¤¨Ä´À°¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¡×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¤¤Î²¾Àß½»Âð¤äÆþµï¸å¤Î²ÈÄÂ¤Ê¤É¤Ï»Ô¤ÈÄ®¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
